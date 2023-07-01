İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü (MDK) Kabotaj Kupası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 07.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Kabotaj Bayramı tarihi, Temmuz ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye'de kara suları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını koruyan Kabotaj Kanunu her yıl Temmuz ayında kutlanıyor. Kabotaj Kanunu kabul tarihi kapsamında kutlanan Kabotaj Bayramı, Türkiye'de her yıl şanlı zaferler ile anılan denizciliğin tarihine dikkat çekiyor.