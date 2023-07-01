Maseratili polis hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! 7 ay önce de dehşet saçmış

Maserati ile trafikte dehşet saçan polis memuru, Türkiye'nin gündemine oturdu. 22 Nisan'da yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma sonrası polis memuru açığa alınırken, memur hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı.

ZAYIFLAMA ÇAYI İLE SERVET KAZANMIŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; polis memuru H.T.U., trafikte tartıştığı avukat F.U.'nun bacağını iki yerinden kırdı. Avukat, geçirdiği ameliyatlar sonrasında hastanede 10 gün tedavi gördü. Polis memurunun ise eşi adına kayıtlı olan 8,5 milyonluk lüks aracı ile villaları gündem oldu.

'Zayıflama çayı' satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi, 2016 yılında yaptığı ticaretin ardından üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri 2 de otomobilinin olduğunu açıkladı. Öte yandan, bu olayın polis memurunun ilk vukuatı olmadığı öğrenildi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!

Polis memuru H.T.Ü.'nün 7 ay önce Konya'da başka bir olaya daha karıştığı ortaya çıktı. H.T.Ü.'nün ağabeyi T.Ü. ve bir arkadaşı ile birlikte bir mekanda alkol aldığı, sabah saat 05.00 sıralarında mekanın kapanacağını söyleyen çalışanlara dışarı çıkmayacağını söyleyip tartıştığı belirtildi.

Polis memurunun çıkan kavga sonrasında tehditler savurduğu, sonrasında ağabeyi T.Ü'nün bacağından kendisinin ise ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

"FERİŞTAHI GELSE BENİ KALDIRAMAZ"

Yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru H.T.Ü.'nün ifadesinde, masaya gelen mekan çalışanlarının 'kapatıyoruz' dediklerini, mekan çalışanlarının ısrarı üzerine kalktıklarını, dışarıya çıkmaya çalışırken çalışanların ağabeyini darp edip kendilerine ateş ettiklerini öne sürdü.

Olayın ardından mekan çalışanı Selahattin K., Mehmet S., Şaban C., Demir K., ve Mustafa A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerden Selahattin K. ifadesinde "Yaralananlardan H.T.Ü., 'içkim bitmeden feriştahı gelse beni kaldıramaz. Ben Emniyet amiriyim, Diyarbakırlıyım, adam yığarım buraya' diye bağırdıktan sonra yanındakilere de 'Silahımı getirin arabadan' dedi. Daha sonra çıkan kavgada, elinde tabanca olan iki iş yeri çalışanı da olaya dahil oldu. Daha sonra da iki el silah ateşlendi" dedi