Maseratili polis hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! 7 ay önce de dehşet saçmış

İŞKUR altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü
Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
Türkiye'nin hava kalitesi iyileşti
Türkiye'nin hava kalitesi iyileşti
4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı
4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı
Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği
Denizde kalp krizi geçiren Büyükelçi Karagöz hayatını kaybetti
Denizde kalp krizi geçiren Büyükelçi Karagöz hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi
Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi
Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu
Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu
Altının gram fiyatı 1.597 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.597 lira seviyesinden işlem görüyor
Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira
Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira
Konteyner kentte son etap
Konteyner kentte son etap
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İslam alemini ayağa kaldırdı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İslam alemini ayağa kaldırdı
'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti
'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti
Kayıp ekonomist 13 gündür aranıyor: Yırtıcı kuşlar takibe alındı
Kayıp ekonomist 13 gündür aranıyor: Yırtıcı kuşlar takibe alındı
Eşinin Maserati marka aracıyla kavgaya karışan polis açığa alındı
Eşinin Maserati marka aracıyla kavgaya karışan polis açığa alındı
Memur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor
Memur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor
Bakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruz
Bakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruz
Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Maseratili polis hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! 7 ay önce de dehşet saçmış

Eşine ait Maserati otomobille trafikte seyrederken bir avukatla tartışan ve tartıştığı avukatın bacağını kıran polis memuru hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Polis H.T.Ü.'nün, 7 ay önce başka bir tartışmaya karıştığı ve ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 11:44, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 13:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Maserati ile trafikte dehşet saçan polis memuru, Türkiye'nin gündemine oturdu. 22 Nisan'da yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma sonrası polis memuru açığa alınırken, memur hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı.

ZAYIFLAMA ÇAYI İLE SERVET KAZANMIŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; polis memuru H.T.U., trafikte tartıştığı avukat F.U.'nun bacağını iki yerinden kırdı. Avukat, geçirdiği ameliyatlar sonrasında hastanede 10 gün tedavi gördü. Polis memurunun ise eşi adına kayıtlı olan 8,5 milyonluk lüks aracı ile villaları gündem oldu.

'Zayıflama çayı' satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi, 2016 yılında yaptığı ticaretin ardından üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri 2 de otomobilinin olduğunu açıkladı. Öte yandan, bu olayın polis memurunun ilk vukuatı olmadığı öğrenildi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!

Polis memuru H.T.Ü.'nün 7 ay önce Konya'da başka bir olaya daha karıştığı ortaya çıktı. H.T.Ü.'nün ağabeyi T.Ü. ve bir arkadaşı ile birlikte bir mekanda alkol aldığı, sabah saat 05.00 sıralarında mekanın kapanacağını söyleyen çalışanlara dışarı çıkmayacağını söyleyip tartıştığı belirtildi.

Polis memurunun çıkan kavga sonrasında tehditler savurduğu, sonrasında ağabeyi T.Ü'nün bacağından kendisinin ise ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

"FERİŞTAHI GELSE BENİ KALDIRAMAZ"

Yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru H.T.Ü.'nün ifadesinde, masaya gelen mekan çalışanlarının 'kapatıyoruz' dediklerini, mekan çalışanlarının ısrarı üzerine kalktıklarını, dışarıya çıkmaya çalışırken çalışanların ağabeyini darp edip kendilerine ateş ettiklerini öne sürdü.

Olayın ardından mekan çalışanı Selahattin K., Mehmet S., Şaban C., Demir K., ve Mustafa A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerden Selahattin K. ifadesinde "Yaralananlardan H.T.Ü., 'içkim bitmeden feriştahı gelse beni kaldıramaz. Ben Emniyet amiriyim, Diyarbakırlıyım, adam yığarım buraya' diye bağırdıktan sonra yanındakilere de 'Silahımı getirin arabadan' dedi. Daha sonra çıkan kavgada, elinde tabanca olan iki iş yeri çalışanı da olaya dahil oldu. Daha sonra da iki el silah ateşlendi" dedi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber