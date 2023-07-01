Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday yüklü traktöre çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 13:12, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 13:15
Çukurköy yakınlarında H.K'nin kullandığı 22 AH 212 plakalı otomobil, A.P. idaresindeki traktörün çektiği buğday yüklü römorka çarptı.
Sürücü H.K. ve araçtaki C.T. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü A.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.