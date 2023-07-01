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Karaismailoğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

"Kabotaj hakkının tescili, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve önemli 'ulusal egemenlik' ve 'bağımsızlık' kazanımlarındandır. Deniz çevresini koruma, deniz güvenliği, deniz kaynaklarının kullanımında sürdürülebilirlik, denizcilik eğitimi ve kültürünün yaygınlaştırılması gibi konular, denizciliğimizin gelecekteki başarıları için büyük önem taşımaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 13:22, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 13:23
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Karaismailoğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin, "Kabotaj hakkının tescili, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve önemli 'ulusal egemenlik' ve 'bağımsızlık' kazanımlarındandır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hakimiyetine son veren, denizlerdeki kapitülasyonları kaldıran Kabotaj Kanunu'nun ilanının 1935'ten bu yana "1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

Açıklamasında milli egemenliğe vurgu yapan Karaismailoğlu, "Kabotaj hakkının tescili, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve önemli 'ulusal egemenlik' ve 'bağımsızlık' kazanımlarındandır. Bu Kanun, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilan ettiği 'tam bağımsızlığının', karasularındaki egemenliği ile pekiştirilmesidir. Bu kazanım, bugünkü denizciliğimizin ve ulusal ekonomimizin her geçen gün artan büyüme ve rekabetçiliğinin temelini oluşturmuş, denizcilik sektörümüzün gelişmesi için önemli bir süreci başlatmıştır. Türk Milletinin gurur günlerinden 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun." değerlendirmelerinde bulundu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin "1000 yıllık Denizci Ülke" mirasına sahibi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

"Milli bağımsızlık bizim kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, Mavi Vatan'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki meşru haklarının ifadesi ve bu haklardan kaynaklı olarak deniz yetki alanlarındaki işlev ve faaliyetlerinin temel kaynağını teşkil ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, uluslararası hukuk tarafından tanınmış bütün haklara sahip çıkmaya ve milletin çıkarlarını korumaya sonuna kadar devam edeceklerini belirterek, "Mavi Vatan"ın Türkiye'nin egemenlik alanının, karasal sınırları ile birlikte denizlerine de uzandığı ulusal topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

- Türk sahipli gemi filosunun kapasitesi 39 milyon dedveyt tonu aştı

Karaismailoğlu, 1926 tarihli Kabotaj Kanunu'nun aynı zamanda Türk denizciliğinin bugün ulaştığı seviyeye gelmesi açısından büyük bir itici güç olduğuna dikkati çekerek, "1 Temmuz deniz gücünün sadece donanmadan ibaret olmayıp, ticaret filosu, gemi inşa sanayisi, limancılık faaliyetleri, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ve diğer tüm yardımcı hizmetleri bir bütün olduğunun ilk kez kanun düzeyinde bir devlet stratejisiyle teşvik edilmesinin de yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

Ülkenin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği yeri almasının herkesin ortak amacı ve ülküsü olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde büyüyeceğinin ve güçleneceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, 2002'den beri denizcilik alanında sağlanan gelişime dair verileri de paylaştı. Türk sahipli gemi filosunun kapasitesinin 39 milyon dedveyt tonu (DWT) aştığını ve Türkiye'nin dünyanın en büyük gemi filosuna sahip 14'üncü ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Karaismailoğlu, 2002-2022 yılları arasında bu alandaki artışın yüzde 339'a ulaştığını bildirdi.

Limanlarda elleçlenen yük miktarının son 20 yılda yüzde 185 artarak 542,6 milyon tona, elleçlenen konteynerlerin ise yüzde 533 artarak 12,4 milyon TEU'ya ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı'nın, aynı zamanda denizcilik sektörünün önündeki zorlukları ve hedefleri gözden geçirmek için de bir fırsat olduğunu belirtti.

- "Tüm denizcilerimizin pruvaları neta, rüzgarları kolayına olsun"

Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliği geliştirmek ve çok daha iyi noktalara taşımak öngörüsüyle atılan adımlar, Türk denizciliğini dünya standartlarında bir seviyeye getirecektir. Deniz çevresini koruma, deniz güvenliği, deniz kaynaklarının kullanımında sürdürülebilirlik, denizcilik eğitimi ve kültürünün yaygınlaştırılması gibi konular, denizciliğimizin gelecekteki başarıları için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız vesilesi ile ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmetle anıyor ve sektörde emeği geçenlerin, denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Tüm denizcilerimizin pruvaları neta, rüzgarları kolayına olsun. Allah selamet versin."﻿

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