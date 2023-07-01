Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı

Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldenin araç girişlerine kapatıldığını aktaran Fırıncıoğlu, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık." şeklinde konuştu.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu söyledi.

Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

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