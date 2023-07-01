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Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 13:42, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 13:32
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Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

Merkez Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus Çelenk, yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Çelenk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelenk'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili A.H. ve M.B'yi gözaltına aldı.

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