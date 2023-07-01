Fatma Şahin'in acı günü: Babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti

Bakan Koca twitter hesabından: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık beyefendi aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, Sn. Başkana, kederli ailesine, yakınlarına, merhumun dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mesajını paylaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net