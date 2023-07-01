Fatma Şahin'in acı günü: Babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık vefat etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık'ın cenazesi, Şireci Camiinde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babasının vefat haberini duyurdu...
Bakan Koca twitter hesabından: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık beyefendi aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, Sn. Başkana, kederli ailesine, yakınlarına, merhumun dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mesajını paylaştı.