Anadolu Otoyolu'nda 18 araç birbirine girdi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 15:52, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 16:11
Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.