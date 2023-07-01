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Twitter'da 'kullanım limiti aşıldı' sorunu

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 16:14, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 16:15
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Twitter'da 'kullanım limiti aşıldı' sorunu
Twitter'da "kullanım limiti aşıldı" sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Twitter kullanım limiti aşıldı hatasının ne demek olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, konuyla alakalı çözüm arayışına girdi. Peki, Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Geçerli Twitter limitleri nelerdir?

Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan problemler arasında yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da, spam hesapları tespit etmek amacıyla geçerli birkaç limit yer alıyor. İşte ayrıntılar.

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE DEMEK?

Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.

GEÇERLİ TWİTTER LİMİTLERİ

Twitter hesapları için geçerli teknik limitler şunlardır:

Direkt Mesajlar (günlük): Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.

Tweetler: Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez.

Takip etme (günlük): Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.

Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır.

Bu limitler sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde geçici olarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda Twitter durumu sitesinde bir güncelleme yayınlanır.

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