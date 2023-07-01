Samsun'da kaza: 9 yaralı

Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Poyraz Muzaffer K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Fadime K, iki aylık Poyraz Muzaffer K, Selen H, Aslı A, Kader A, Saniye A ve Sultan K yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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