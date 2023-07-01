Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si boğuldu

Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsalındaki Dorucak Mahallesi'ne piknik yapmak için gelen Suriyeli 3 kişi, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

Mustafa Nuşi ile Hasan İsa'nın suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu ilgililere haber verdi.

Olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler nehirde yaptığı aramada, Nuşi ile İsa'nın cansız bedenine ulaştı.

Cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.