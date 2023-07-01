FIFA'dan yeni ofsayt kuralı

FIFA'nın yeni ofsayt kuralında sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt kararı verilecek.

Yeni kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Ardından diğer ülkelerde uygulanmaya başlayacak.

FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını hedefliyor.