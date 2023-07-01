İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 22:47, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 22:48
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat Yarışları dolayısıyla saat 07.10'da kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 18.00 itibarıyla ulaşıma açıldığı duyuruldu.