İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat Yarışları dolayısıyla saat 07.10'da kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 18.00 itibarıyla ulaşıma açıldığı duyuruldu.

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