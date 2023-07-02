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43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 07:38, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 07:47
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43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takılan sürücüler, tampona tampona ilerledi. Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü. Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

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