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CHP'liler İYİ Parti ve HDP'ye tepkili: Pazarlık süreci erken başladı

İYİ Parti ve HDP'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklaması CHP'yi endişelendiriyor. CHP'liler iki partinin pazarlık sürecini erken başlattığı ve İYİ Parti ile HDP arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılacaklarını düşünüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 07:57, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 07:52
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CHP'liler İYİ Parti ve HDP'ye tepkili: Pazarlık süreci erken başladı

CHP, HDP'nin kendi adayı ile yarışacağını duyurduğu, İYİ Parti'nin de rest çektiği büyükşehirleri korumanın derdinde. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, büyükşehirler dahil tüm ülkede yerel seçimlere kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmasından sonra ana muhalefetteki gerilim yükseliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de markaja aldığı CHP'de, yerel seçim tartışmaları da gündemden düşmüyor. Bu nedenle CHP, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'ye kaptırmamak için arka kapı diplomasisine ağırlık verdi.

KOZLARINI ERKEN OYNADILAR

HDP ve İYİ Parti ile dirsek temasını sürdüren CHP'de yerel seçimlerde İYİ Parti'nin de HDP'nin de pazarlık sürecini erken başlattığı düşüncesi hakim. Parti içi dengelerin büyük kurultaya kadar dalgalı seyredeceği CHP'de öncelik başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 11 büyükşehri korumak. Büyükşehir belediyelerini ittifaklar politikası ile kazanan CHP'de HDP ve İYİ Parti'nin kozlarını erken oynayarak pazarlığı yükseltmek istediği düşüncesinde olanlar, "Tabanları bir koz olarak bize karşı kullanıp ellerini güçlendirmek istiyorlar. Ancak görmedikleri CHP'nin oyu. Biz olmazsak iki partinin de oyu boşta kalıyor" dedi. Kaynaklar, "Genel Merkez İYİ Parti ve HDP arasında bir seçim yapmak zorunda bırakıldı" diyerek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesinde sıkıntılı bir süreçten daha geçeceğine işaret etti.

Uğur Duyan

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