Sitelerdeki aidat soygununa Bakanlık el koydu

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Hükümet bu zamlara dur demeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, SABAH Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Sandalcı, yeni alınacak kararların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Komisyonu'nda olduğunu ve yakında yasalaşacağını ifade etti.

Sandalcı şunları kaydetti: "Asgari ücret oranlarında yüzde 34'lük bir artış oldu. Bir sitenin, bir tesisin aylık toplanan işletme giderlerinin yüzde 70 ile yüzde 80'lik bölümü personel giderlerinden oluşuyor. Geri kalan yüzde 20'lik giderler ise diğer işletme giderlerinden oluşmakta. Bu vesile ile buradaki asgari ücretteki artış oranını yönetici temmuz ayı itibari ile aidat avans tutarlarına yansıtması normal karşılanabilir.

AİDAT TERÖRÜNE SON VERİLECEK: KRİTİK TARİH TEMMUZ

Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 30'luk aidat artışı konutlarda olacak. Bize göre yüzde 34'ün üzerindeki tüm artışlar fahiş artışa girer. Bakanlık ile birlikte sitelerde de tavan sınır uygulaması üzerine çalışıyoruz. Rakam netleşmek üzere. Artık kiralarda olduğu gibi site aidatlarında tavan sınırlaması olacak. Bize göre siteleri, kişiler değil mevzuatlar yönetmeli. Kişiler ancak hizmeti sağlamalı. Ayrıca bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Tesis Yönetim Zirvesi Programımız yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecek" dedi.

KDV YÜKÜNÜN KALKMASI GÜNDEMDE

Sandalcı, site yönetimlerindeki kalitenin artması ve rantsal oluşumların önüne geçilmesi için hayata geçirilecek diğer uygulamaları ise şu sözlerle özetledi:

YETKİ BELGESİ VERİLECEK

"Yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında kurulan ''Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü" bünyesinde bazı önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. Herkes dilediği gibi site veya tesis yöneticisi olamayacak. Mesleki standartları belirlenecek, bunları sağlayanlara ''yetki belgesi'' verilecek.

Düzenlemeyi şube müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçireceğiz. Ülkemizde faaliyet veren Tesis Yönetim Şirketleri düzenli denetlenecek. Kanuni düzenlemeler sonrasında yönetmelik ve ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek. Site yönetimlerini yüzde 18'lik KDV yükünden kurtarılması ile birlikte site aidat avans tutarlarında yaklaşık yüzde 17 oranında azalma meydana gelecektir."



FAHİŞ ZAMMA 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Aidat zamlarına itiraz süreçleri hakkında da bilgi veren Sandalcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetici yeni aidatları 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu madde 37 ye göre tebliğ eder. 7 gün içerisinde kat malikinin itiraz hakkı var. Nereye? Mahkemeye değil. Tebliği yapana.

Yani yöneticiye. Ancak enflasyon ve asgari ücret zamları doğru bir şekilde yansıtıldı ise itiraz etmeye lüzum yoktur. Gereksiz ve fahiş aidat artışı varsa 7 günü geçirmeden itirazlarını yapabilirler. Apartmanlarında Fahiş aidatlar ile karşılaştıklarını düşünen kat malikleri derneğimiz ve bakanlığımız ile de direk temasa geçebilirler.



24 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Tesis yönetim sektörünün Türkiye'deki büyüklüğü 15 milyar dolara ulaştı. Profesyonel Tesis Yönetim Şirketleri 5 milyon toplu konut yaşam alanlarını yönetiyor.

Doğrudan 24 milyon vatandaş aidatlardan ve hizmetlerden direkt etkileniyor



Metin CAN