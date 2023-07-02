Ekmeğe zam geldi! Tüm Türkiye'de bu fiyattan satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıkladı.

Ankara'daki Federasyon genel merkezinde açıklama yapan Balcı, "2022 yılında ekmek fiyatlarının 10 lira olacağı söylendi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen ekmeği 5 liradan sattık'' dedi ve şunları söyledi:

"Hiç fırıncılık yapmayan, dernek adı altında olan kişiler, 'ekmek 10 lira olacak' söylemlerini tekrar gündeme getirmeye başladılar. Bunun yanında uncular da ekmek fiyatlarını konuşmaya başladı. Bu mesleği icra etmeyen, açıklama yapma yetkisi olmayan insanların, halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda bilgilendirme yapmasını doğru bulmuyoruz. Un Sanayicileri Başkanı'nın da ekmek fiyatları konusunda açıklama yapması son derece yanlış. Onların yapacağı açıklamanın un fiyatları üzerinden olması gerekir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Azami kilogram fiyatı 25 lira olan ekmeğin 35,5 lirayı geçmemesi yönünde öngörümüz var. Azami olarak 35,5 liranın üzerinde olmayacağını düşünüyorum"

Balcı, temmuz ayı içinde peyderpey illerde bu fiyatın uygulanmaya başlayacağını belirterek, "Bazı vilayetlerde bu 200 gram 7 lira olarak uygulanır, bazı vilayetlerde 210 gram 7,5 lira olarak uygulanır. İle göre farklılık arz edebilir; ama 200-220 gram bandında değişiklik arz edebilir. Esnafımız bu fiyat farkını minimum seviyede tutmaya çalışırken sektörün aksayan yanlarını gidermeye çalışıyoruz. 200 gram ekmek 7 lira olduğunda 35 lira oluyor kilosu. Eğer 210 gram 7,5 lira olursa bu da 35,5 lira oluyor. 220 gram olursa o da 34,5 denk gelir. Azami 35,5 üzerinde olmaması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Benim bir fiyat söylemem doğru olmaz; ancak 35 liranın üzerinde olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.