Maseratili polis eşinin 'Bakanlık onaylı çay' yalanı
Maseratili polis eşinin 'Bakanlık onaylı çay' yalanı
Diyanet-Sen'den din görevlileri için 'ramazan ikramiyesi' talebi
Diyanet-Sen'den din görevlileri için 'ramazan ikramiyesi' talebi
İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?
Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?
Ekmeğe zam geldi! Tüm Türkiye'de bu fiyattan satılacak
Ekmeğe zam geldi! Tüm Türkiye'de bu fiyattan satılacak
Sitelerdeki aidat soygununa Bakanlık el koydu
Sitelerdeki aidat soygununa Bakanlık el koydu
Bayram bitti, işe devam: Hükümeti yoğun bir tempo bekliyor
Bayram bitti, işe devam: Hükümeti yoğun bir tempo bekliyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süre sona eriyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süre sona eriyor
Bayramın acemi kasap bilançosu açıklandı : 29 bin 983
Bayramın acemi kasap bilançosu açıklandı : 29 bin 983
İstanbul'un haziran enflasyonu belli oldu
İstanbul'un haziran enflasyonu belli oldu
Benzine büyük zam bekleniyor
Benzine büyük zam bekleniyor
Twitter'da 'kullanım limiti aşıldı' sorunu
Twitter'da 'kullanım limiti aşıldı' sorunu
Anadolu Otoyolu'nda 18 araç birbirine girdi
Anadolu Otoyolu'nda 18 araç birbirine girdi
Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare 'gürültü bariyeri' yapılacak
Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare 'gürültü bariyeri' yapılacak
İŞKUR altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü
Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
Türkiye'nin hava kalitesi iyileşti
Türkiye'nin hava kalitesi iyileşti
4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı
4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı
Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği
Denizde kalp krizi geçiren Büyükelçi Karagöz hayatını kaybetti
Denizde kalp krizi geçiren Büyükelçi Karagöz hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için gerekli prim gün sayısının yüksek olması nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarların, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi için Meclis'in açılmasını beklediğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 10:26, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 13:25
Yazdır
Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebinin olumlu karşılandığını belirtti.

Esnafın, bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu; Bağ-Kur, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı. Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik süresine dahil edilmemesinden kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenlemeyle staj mağdurlarının önü açılmalı. Esnafın EYT'den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanmayla devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber