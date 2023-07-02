Van Gölü'ne düşen minibüsteki 11 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak Van Gölü'ne düşmesi sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 10:48, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 10:49
Devlet Su İşleri sosyal tesisleri yakınında 31 AJA 12 plakalı minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne düştü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.