Genç futbolcu boğularak hayatını kaybetti

Diyarbakır'da arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 14 yaşındaki Erkiletsporlu futbolcu Harun Dinç, boğularak hayatını kaybetti. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayınlayarak; "Erkiletspor'un 2009 doğumlu sporcusu Harun Dinç, dün Diyarbakır'da arkadaşları ile girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Merhum Harun Dinç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Erkiletspor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.