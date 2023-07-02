5 bin nüfuslu ilçe bayram tatilinde günlük 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinin başında yer alan Kastamonu'da, Pınarbaşı ilçesi doğal güzellikleri ile tatilcilere Kurban Bayramı'nda doğanın tadını çıkarma imkanı sağladı. Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu ahşap yürüyüş parkuru ve Dünyanın en derin ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu ile dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası, Kurban Bayramında da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) finansmanıyla yenilenerek 3 kilometre uzunluğunda yapılan ahşap yürüyüş parkurundan Horma Kanyonu'nu geçme fırsatı bulan vatandaşlar, Ilıca Şelalesine ulaşabiliyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor. 5 bin nüfusa sahip Pınarbaşı ilçesine, Horma Kanyonu, Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesini görebilmek için günde yaklaşık 10 bin ila 15 bin arasında yerli ve yabancı geldi

"Pınarbaşı'nı yapılan yatırımlar sonrası her geçen daha fazla kişi ziyaret edecek"

Her geçen gün ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, "Pınarbaşı, bayramda kanyonlarıyla müthiş bir ilgi gördü, müthiş ilgi çekti. Günlük yaklaşık 2 bin aracın ve yaklaşık 10 bin insanın ziyaret ettiği bir yer durumunda. Kanyonlarımız oldukça yoğundu. İnsanlar, buralarını görmekten ziyadesiyle mutlu oluyor. Özellikle Safranbolu'ya gelen ziyaretçiler, Pınarbaşı'nı mutlaka görmek istiyorlar ve görmeye geliyorlar. Bu anlamda Safranbolu ile de işbirliği içerisindeyiz. Valla Kanyonunda uçurumun kenarına dev salıncak yapımını tamamladık. Şu anda işletme ihalesiyle ilgili süreç devam ediyor. Tamamlandığında dev salıncağında ayrı bir ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Bu sayede ilçemize gelen ziyaretçi sayısı daha da artacak. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın köyünün üzerinden Kerte üzerinden giden dağlık yolu kısa sürede tamamladığımızda Pınarbaşı'ndan Cide'ye 120 kilometre olan mesafeyi 60 kilometreye düşürmüş olacağız. Dolayısıyla Pınarbaşı'na denizi 60 kilometre daha yaklaştırmış olacağız. Bu yönüyle de Pınarbaşı ayrı bir ilgi görecek ve ilgi çekecek. Mağarasıyla, şelalesiyle, kanyonlarıyla, dev uçurum salıncağıyla, dünyanın derinlikte ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonuyla Pınarbaşı ilgi çekmeye, ziyaretçilerin akınına uğramaya devam edecek. Günlük 2 bin araç ve 10 binden fazla ziyaretçinin geldiği Pınarbaşı, yapılan yatırımlar sonrasında her geçen gün ziyaretçi sayısını da arttırmış olacak. Bizler, Pınarbaşı'nın bu güzelliklerini görmeye herkesi davet ediyoruz" dedi.

"Beğenerek, severek, eğlenerek geziyoruz"

Karabük'ten Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bayram gezmesine gelen Hakan Vural, "Bayramdan ötürü eşim ve çocuklarımla kanyonu gezmek istedik. Burasına daha öncede gelmiştik çok beğenmiştik, şimdi tekrar gelmek istedik. Güzel bir yer. Burasını herkese görmeye tavsiye ediyorum. Baya bir kalabalık var. Şehir dışından gelenler çok fazla. Güzel bir yer, beğenerek, severek, eğlenerek geziyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun görmeye değir bir şehir olduğunu söyleyen Safiye Kayıkçı ise, "Memleketimizin her köşesi güzel, buralar görmeye değir bir yer. Memleketimiz turist ağırlayan bir bölge aslında, kanyonuyla, şelalesiyle, herkes gelip bu güzellikleri görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Pınarbaşı'nda Horma Kanyonu'nda bir işletmenin müdürü Zühre Kılıç da, "3 kilometre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde görsel bir şölen ile başlayan kanyonumuzda misafirlerimizi ağırlamaktayız. Günlük burada 10 bin ila 15 bin arasında ziyaretçi ağırlamaktayız. Hafta sonları guruplarımız geliyor. Hiç burasını bilmeyenlerde araçlarıyla gelip görmek istiyor. Horma Kanyonunun şelaleden çıkması büyük bir güzellik. Burasını yürüdükten sonra insanlar eşini, dostunu alıp tekrar buraya geliyor. Muhteşem bir güzelliğin içerisindeyiz" dedi.