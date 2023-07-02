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Dana hissesine girip salam almışlardı: İki kişi tutuklandı

Bursa'da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine salam gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 13:30, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 14:53
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.

Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.

Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti.

Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti.

Durumu üzerine karakola giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4,5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.

Yapılan araştırmada, işletme bahçesinde kurban kesildiği, ancak farklı bir firmadan alınan baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin hisse sahiplerine dağıtıldığı belirlendi.

Baba ve oğlu gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler

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