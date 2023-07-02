Tunceli Valiliğinden, ormanlık alanlarda piknikte ateş yakılmaması uyarısı
Tunceli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 15:44, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 15:45
Valilikten yapılan açıklamada, izmarit, cam şişe ve yangına sebep olabilecek maddelerin doğaya atılmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, vatandaşların ormanlık alanlarda "ateşli" piknik yapmaması ve olası yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermesi istendi.