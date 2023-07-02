Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor

Ev, arsa ya da iş yeri...Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor.

Satış sözleşmelerinde Tapu Sicil Müdürlükleri'nin yanı sıra noterler de yetkili olacak.

Noterlerde gayrimenkul satış işlemleri, 4 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Sadece konut değil, ofis, dükkan, arsa ve tarla gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemi noterlerde yapılabilecek.

Noterler Birliği'nden randevu alınması gerekiyor

Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği'nin elektronik randevu uygulamasından başvuru yapacak.

Sisteme tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek.

Noterler, başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak.

Satış işlemine mani bir durum yoksa taraflara randevu verilecek.

Tapu harcının yanı sıra noter ücreti de ödenecek

Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin yüzde 4'ü kadar tapu harcı ödeniyor.

Noterlerde buna ek bir ücret daha alınacak. Taşınmazın değerine göre bu ücret 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.