Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunlaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 17:09, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 17:11
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenler dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunlaştı.
Bayram tatilini tamamlayarak dönüşe geçen sürücüler, Altınordu ve Fatsa ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde trafik polisleri sürücülerin sorun yaşamaması için çaba sarf ediyor.
Öte yandan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehrin kontrol noktalarından görsellere yer verdi.
Vali Sonel, sürücülerin kurallara uymalarını isteyerek, "Arkadaşlarımızla sahadayız. Bayram neşesi taziye hüznüne dönüşmesin. Trafik kurallarına uyalım ki ağzımızın tadı bozulmasın." ifadelerini kullandı.