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Hakkari'de terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'ne yoğun ilgi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen '5. Cilo Fest'e vatandaşlar akın etti. Doğaseverler 3 bin 400 rakımlı ve 20 bin yıllık Sat Buzul Gölleri'ne çıkarak heyecan yaşadı. Buzullardan inen vatandaşlar ise dağın eteklerinde saatlerce halay çekerek günün keyfini çıkardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 21:16, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 21:17
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Hakkari'de terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'ne yoğun ilgi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen '5. Cilo Fest'e vatandaşlar akın etti. Doğaseverler 3 bin 400 rakımlı ve 20 bin yıllık Sat Buzul Gölleri'ne çıkarak heyecan yaşadı. Buzullardan inen vatandaşlar ise dağın eteklerinde saatlerce halay çekerek günün keyfini çıkardı.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı işbirliğince her sene düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. '5. Cilo Fest'te iki günlük programla bölgeye 15 bine yakın vatandaş geldi. Festivalin 2. gününde Yüksekova merkezden yola çıkan vatandaşlar zorlu bir yolu araçlarıyla aşarken bazıları ise yaya olarak festival alanına kilometrelerce yürüdü. Vatandaşlar çadırlarını kurup yemeklerini yapmaya başlarken, diğer yandan göl içinde rafting, kano, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklere katıldı. Özellikle ziyaretçiler Sat Buzul Gölleri'nde 3 bin 400 rakımda yer alan 20 bin yıllık buzulları görmek için adeta akın etti.

Buzullardan inen vatandaşlar dağın eteklerinde saatlerce halay çekerek günün keyfini çıkardı. Cilo Dağları'nın doğasını görmek için bölgeye geldiğini belirten öğretmen Serkan Sungur, "Biz de Derecik'e geldik. Özellikle buraları yakından görmek için. 2 gündür buradayız ve kamp kurduk. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yapılan organizasyondan çok memnunuz. Bu güzellikleri yakından görmek için çok mutluyuz. Doğası harika, herkese tavsiye ederim. Özellikle insanlar buradaki buzulları görmek ve resim çekmek için akın akın geliyorlar. Burasını görmek için durmaya gerek yok'' dedi.

"Biz burayı sosyal medyadan görerek geldik" diyen Bünyamin Özcan ise "Biz de dün geldik, çadırlarımızı kurduk. Akşam sabaha kadar çok soğuk bir hava var, ama bunu yaşamak gerek. Çok harika bir doğası var. Muhteşem bir güzelliği var. Burada 20 bin yıllık buzullar var. Bu Türkiye'de en bir doğal güzelliktir diyebiliriz. Biz de burada festivale katılarak ve bu muhteşem doğaya ortak olduk'' diye konuştu.

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