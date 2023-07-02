Adıyaman'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Adıyaman'da polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 22:08, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 22:10
Adıyaman'da polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde yaptığı uygulamada 146 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Uygulama kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadı.
Trafik denetimlerinde ise 5 sürücüye 25 bin 175 lira para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.
Uygulama kapsamında 7 iş yeri de incelendi.