D-100 kara yolunun Karabük kesiminde tatil dönüşü oluşan yoğunluk normale döndü

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde Kurban Bayramı'nın ardından dönüşe geçenler nedeniyle oluşan yoğunluk normale döndü.

Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde oluşan yoğunluk, normale döndü.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.