Deprem bölgesindeki illerimizde birçok öğretmenimizi deprem nedeniyle kaybettik ve birçok öğretmenimizde deprem nedeniyle iller arası yer değiştirdi.

Öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden Öğretmenlerin 2023 Yılı Yer Değişikliği Atama Takvimine göre; 2023 yılı İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Daha önceki yer değiştirme duyurularında Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il'e bu iller dışındaki illerdeki öğretmenlerden süre şartı aramayacağını ilan etmiş öğretmenlerin başvuruları alınarak norm kadro ihtiyaçları da dikkate alınarak öğretmenler bu 23 il emrine atanmıştı.

İller arası yer değiştirmelerde süre şartı aranmadan deprem bölgesine öğretmenler atanmalıdır

MEB'in yerinde bir uygulamayla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il'e gitmek isteyen öğretmenlerden süre şartı aramaması şeklinde uygulamasını Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle etkilenen ilerimize de yani Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ illerimize de uygulamalıdır.

Bu illerimizin norm kadro ihtiyaçları da dikkate alınarak 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde belirlenen boş kontenjanlara öğretmenlerin süre şartı alınmadan başvuruları alınarak atamalarının yapılması yerinde bir uygulama olacaktır.

Ahmet KANDEMİR