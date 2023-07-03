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İHH 3 milyona yakın kişiye kurban eti ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı kurban çalışmaları kapsamında, vekaletini aldığı 75 bin 53 hisselik kurbanı Türkiye dahil 48 ülkede yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca, bağışçıların destekleriyle 10 ülkedeki 34 bin 117 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 07:53, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 07:55
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İHH 3 milyona yakın kişiye kurban eti ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı 2023 yılı Kurban organizasyonunu "Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir" sloganıyla, Türkiye dahil 48 ülkede gerçekleştirdi. İHH, vekaletini aldığı 75 bin 53 hisselik kurbanı bağışçıların adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli illerinde İHH'ya bağlı olarak faaliyet gösteren insani yardım dernekleri tarafından da bin 900 hisselik kurban kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

600 bin 424 aileye pay dağıtıldı

İHH tarafından, 600 bin 424 aileye kurbanlık eti dağıtılırken, toplamda 3 milyona yakın kişi dağıtımlardan istifade etti. Kurban çalışmaları için dünyanın dört bir yanına giden İHH ekipleri, kendilerini bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu.

İHH, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında toplamda 65 bin 775 hisse kurbanı 2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmıştı.

Türkiye'de de dağıtımlar gerçekleştirildi

İHH, başta deprem bölgelerinde olmak üzere Türkiye'de 6 bin 672 hisselik kurban kesti ve ihtiyaç sahiplerine pay dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan toplamda 250 bine yakın kişi istifade etti. Vakıf ayrıca, Türkiye'de 12 bin 564 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye etti.

34 bin çocuk bayramlıklarla sevindi

İHH, Türkiye'deki bayramlık dağıtımlarının yanında 9 ülkede daha yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar ulaştırdı. Yurt içindeki dağıtımlar ile birlikte toplam dağıtılan bayramlık sayısı 34 bin 312 oldu.

İHH 48 ülkede kurban kesti

Bulundukları kıta ve bölgelere göre, İHH'nın kurban kestiği ülkeler şu şekilde:

Orta Doğu: Türkiye, Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lu?bnan, Ürdün
Afrika: C?ad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Benin, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya
Orta Asya ve Kafkasya: Mog?olistan, Gu?rcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan
Güney Asya: Banglades? (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam
Balkanlar ve Avrupa: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadag?, Sırbistan (Sancak ve Pres?ova), Romanya, Ukrayna (Kırım).

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