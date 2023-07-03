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RedHack'in parola havuzu çözüldü

Sol terör örgütlerinin siber yapılanması RedHack soruşturmasında ele geçen 125 terabaytlık dijital materyalin incelenmesi sonucunda önemli bilgilere ulaşıldı. 450 kamu kurumunun sitesini hackleyip işlemez hale getiren grubun bu sitelerin parola ve kullanıcı adlarını ele geçirmek için oluşturduğu kelime havuzu da çözüldü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 08:14
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RedHack'in parola havuzu çözüldü

Sol terör örgütlerinin siber yapılanması RedHack'n deneme yanılma yoluyla parola ve kullanıcı adlarını ele geçirme girişimlerinde kullanılmak üzere hazırladığı kelime dosyaları deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DHKP-C, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML gibi silahlı terör örgütlerinin ideolojisini sahiplenen ve terör örgütlerini teknolojik alanda destekleyen 'RedHack' isimli hacker grubuna ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

KAMU SİTELERİNİ HACKLEMİŞLER

Terör örgütlerinin siber yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait internet sitelerine de siber saldırı düzenlediği anlaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 7, il valiliklerine 234, belediyelere 40, Milli Eğitim Bakanlığı'na 129 ve üniversitelere 40 olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplamda 450 internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği belirlendi.

125 TERABAYTI İNCELEDİLER

Yapılan aramalarda ele geçirilen 125 terabayt kapasiteli dijital materyaller incelendi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde RedHack tarafından yapılan yetkisiz erişimlere dair görsellerin yanısıra DHKP-C'li teröristler tarafından makamında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı ana ilişkin görüntüler ile bebek katili Abdullah Öcalan başta olmak üzere çok sayıda örgüt militanına ait görüntüler tespit edildi.

Gizli evrakları ele geçirmişler

Materyallerden çıkan diğer suç unsurları ise şu şekilde:

* Yetkisiz erişim sonucu elde edildiği değerlendirilen kamu kurumlarına ait tutanaklar, gizli evraklar, kamu kurumuna ait resmi yazışma örnekleri.

* Instagram kullanıcı hesapları ve şifrelerine ait bilgiler ile içeriklere ait dokümanlar, bu şifreleri ortadan kaldırmayı sağlayabilecek dosyalar.

* RedHack hacker grubunun konuşmalarına ait dosyalar ile çok sayıda hackleme konularını ele alan web sayfalarına ait dosyalar.

* Web sayfalarının açıklıklarını bulmaya yarayan dosyaların, hacklenmiş web sayfalarının admin panellerine ait kullanıcı adı ve şifreleri.

* Sunucuların ve sistemlerin zafiyetlerini bulmak ve bunları ele geçirmek amacıyla kullanılan zararlı yazılımlar.

* Hacklenmiş olan web sayfalarının ana sayfalarında gösterilecek olan içerikler.

Abdullah Sarica

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