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Bebe Togg'a ret!

Togg'un popülerliğinden faydalanmak isteyen uyanıklar Türk Patent ve Marka Kurumu'na içinde "Togg" geçen isimlerle çok sayıda başvuru yaptı. Örneğin bebeklere üretim yapan bir firma "Bebe Togg" adını kullanmak istedi. Gıdadan tekstile, ayakkabıdan elektroniğe farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin başvuruları reddedildi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 09:15, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 08:19
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Bebe Togg'a ret!

Türkiye'nin Otomobili Togg'un ismine benzer şekilde farklı sektörlerden birçok patent tescili başvurusu yapıldı. Gıdadan tekstile, ayakkabıdan elektroniğe, yol yardımdan otomotiv sektörüne kadar Togg'un marka değerinden faydalanmak isteyen yüzlerce uyanığın yaptığı başvuru reddedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılan başvurular arasında en ilginci ise bebek ürünleri üreten ve 'Bebe Togg' adı altında başvuru yapan bir firma oldu.

158 PATENT TESCİLİ VAR

Yerli ve milli otomobil Togg'un 158 patent tescili bulunuyor. Marka ve modellerinin yanı sıra sloglanlarını da tescilleyen Togg'un patent tescili yaptığı başvurular arasında model isimleri de yer alıyor. T10X ismini geçen yıl tescilleyen Togg aynı zamanda, T12X, T12S, T12CX, T12B, T10S, T10CX, T10B, T8X, T8S, T8CX, T8B, T6X, T6CX, T6B ve T6S isim haklarının patentine de sahip.

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