'Kara Kıta' uyandı, Fransa sertleşti: Gösterileri bahane edip intikam alıyorlar

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel Merzuk'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan isyan dalgası yayılıyor. Hükümet olaylara müdahale amaçlı orduyu sokağa indirme hazırlığı yapıyor. Gösterici sayısının 5 milyonu aştığı Fransa'da İçişleri Bakanlığı 200 yeni jandarma birimi kurarak sıcak noktalara sevk edecek.

Bir dönem Paris'te Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Murat Ghazali doğusu, batısı, güney ve kuzeyi ile tüm Fransa'nın yandığını söyledi. Fransa yönetimlerinin uzun yıllardır işçi, göçmen ve özellikle Müslümanlar üzerinde baskıyı artırdığını kaydeden Ghazali, "Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan tüm bağların gevşediği ülkede yaşanan olaylar çöküşün başlangıcı.

YILMAZ BİLGEN-