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Brent petrolün varil fiyatı 75,17 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,17 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 09:57, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 09:59
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Brent petrolün varil fiyatı 75,17 dolar

Cuma günü 75,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 75,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bu hafta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelecek ekonomik veriler öncesinde geriledi.

OPEC toplantısında üretime yönelik bir karar beklenmese de düşük talep endişelerinin devam ettiği dönemde petrol piyasasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, haziranda yapılan OPEC toplantısında, temmuz ayı için ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini, duruma göre bu kesintinin uzatılabileceğini söyledi. Söz konusu toplantıda OPEC grup olarak da günlük 1,6 milyon varil gönüllü kesinti kararını sürdüreceğini açıklamıştı.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan veriler, resesyon endişelerini hafifletirken petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. Ancak, ABD faiz oranlarındaki artış ve talepte düşüş korkuları petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Piyasa oyuncuları bu hafta ABD'den gelecek yeni ekonomik verileri bekliyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarına ilişkin atacağı adımlar yakından takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 75,56 ile 75,65 dolar aralığının direnç, 75,12 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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