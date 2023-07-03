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Muhtardan düğün yasakları: Kadınlarla erkekler bir arada eğlenemez

Bursa'da bir köy muhtarı, köyde düğün ve asker uğurlamada kadın ile erkeklerin bir arada olmasını yasakladı. Aynı muhtar, düğün ve sünnetlerde yazma, çorap ve gömlek gibi davetiyeleri de yasakladı, sadece kağıda basılı davetiyeye izin verdi. Muhtar Arif Yılmaz, "Düğünlerde ve kınalarda yabancı yerlerden gelen insanlar olduğu için kadınlar rahatsız oluyor. Buna engel olabilmek için köy heyetiyle birlikte böyle bir karar aldık. Düğünlerde yalnızca kadınların eğlenmesi için 2 saatlik bir süre ayrılacak" dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 10:15, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 10:11
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Muhtardan düğün yasakları: Kadınlarla erkekler bir arada eğlenemez

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini yasaklayan karara imza attı. Köyde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesinin, dine uygun olmadığını savunan muhtarlık, bu kararına Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği'nin de desteğini aldı.

Muhtarlık ve dernek, kadınlara düğünlerde sadece iki saat eğlence süresi de tanıdı. İddia olarak yayılan bu ilginç karar, daha sonra muhtar tarafından da doğrulandı.

Muhtar Arif Yılmaz, "Düğünlerde ve kınalarda yabancı yerlerden gelen insanlar olduğu için kadınlar rahatsız oluyor. Buna engel olabilmek için köy heyetiyle birlikte böyle bir karar aldık. Düğünlerde yalnızca kadınların eğlenmesi için 2 saatlik bir süre ayrılacak" dedi.

Dilekçede yer alan "Dinen uygun değildir" kısmına ilişkin de konuşan Yılmaz, "Ben dinen eşimin ve kızımın yabancı erkeklerle aynı yerde oyun oynamasını uygun görmüyorum. Kadınların rahatsız olduğu birçok olay yaşadık. Bu nedenle böyle bir karar aldık" diye konuştu.

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