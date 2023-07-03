Dolar günü 25,94 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar günü, 25,94 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 17:40, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|25,7820
|25,7830
|25,9410
|25,9420
|Avro
|28,4910
|28,4920
|28,3180
|28,3190
|Sterlin
|32,8460
|33,0110
|32,8790
|33,0450
|İsviçre Frangı
|28,9040
|29,0500
|28,8730
|29,0170
|ANKARA
|ABD Doları
|25,7520
|25,8320
|25,9110
|25,9910
|Avro
|28,4510
|28,5310
|28,2780
|28,3580
|Sterlin
|32,7860
|32,9960
|32,8190
|33,0290