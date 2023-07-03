Rize'de bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Araçta bulunan ve yaralanan Enis Kopuz (32) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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