Rize'de bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 12:06, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 12:17
Karadeniz Sahil Yolu'nda, Aykut Nişan (33) idaresindeki 53 AR 500 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan ve yaralanan Enis Kopuz (32) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.