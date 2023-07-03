İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yakalanan yabancı uyruklu 2 bin 676 kişinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 14:06, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 14:07
İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yakalanan yabancı uyruklu 2 bin 676 kişinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında 2 bin 676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.