Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
3 Ay Ertelemeli %1.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli %1.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Kabine toplanıyor, öncelikli gündem 'memur maaş zamları'
Kabine toplanıyor, öncelikli gündem 'memur maaş zamları'
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Dilovası'nda ne oldu? Valilikten açıklama geldi
Dilovası'nda ne oldu? Valilikten açıklama geldi
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Bakanlıktan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununa dair açıklama
Bakanlıktan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununa dair açıklama
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
Bilimde değil makam aracında yarışıyorlar
Bilimde değil makam aracında yarışıyorlar
Fransa'daki olaylarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Fransa'daki olaylarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Dana hissesine girip salam almışlardı: İki kişi tutuklandı
Dana hissesine girip salam almışlardı: İki kişi tutuklandı
Maseratili polis eşinin 'Bakanlık onaylı çay' yalanı
Maseratili polis eşinin 'Bakanlık onaylı çay' yalanı
Diyanet-Sen'den din görevlileri için 'ramazan ikramiyesi' talebi
Diyanet-Sen'den din görevlileri için 'ramazan ikramiyesi' talebi
İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?
Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?
Ekmeğe zam geldi! Tüm Türkiye'de bu fiyattan satılacak
Ekmeğe zam geldi! Tüm Türkiye'de bu fiyattan satılacak
Sitelerdeki aidat soygununa Bakanlık el koydu
Sitelerdeki aidat soygununa Bakanlık el koydu
Bayram bitti, işe devam: Hükümeti yoğun bir tempo bekliyor
Bayram bitti, işe devam: Hükümeti yoğun bir tempo bekliyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süre sona eriyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süre sona eriyor
Bayramın acemi kasap bilançosu açıklandı : 29 bin 983
Bayramın acemi kasap bilançosu açıklandı : 29 bin 983
İstanbul'un haziran enflasyonu belli oldu
İstanbul'un haziran enflasyonu belli oldu
Benzine büyük zam bekleniyor
Benzine büyük zam bekleniyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yakalanan yabancı uyruklu 2 bin 676 kişinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 14:06, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 14:07
Yazdır
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yakalanan yabancı uyruklu 2 bin 676 kişinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında 2 bin 676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber