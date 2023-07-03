Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Sayan'ın paylaşımı şu şekilde:

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciün.

Katıldığı bir düğünde kafasına isabet eden bir maganda kurşunuyla ağır yaralanan 20 yaşındaki yeğenim Ali Sayan 25 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

Bugün Hak'kın rahmetine kavuştu.

Cenazemizi yarın öğle namazını müteakip Ağrı/Tutak/Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz. Taziyemiz Köyde devam edecektir.

Acımız büyük.

Güle güle canım yeğenim..

Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin. Seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun..

25 Günlük hastane sürecinde bizi bir an olsun yalnız bırakmayan başta Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere Ağrı ve Ankara Bilkent Şehir hastanesi sağlık emekçilerine ve bütün dostlara minnettarız..

Lütfen Ali'mizin ruhuna bir fatiha okur musunuz.