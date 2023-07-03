Bolu'dan Ankara'ya 'değişim' sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlığıyla CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü başladı. Onuncu Yıl Marşı ile yürüyüşüne başlayan Tanju Özcan'a basın ekipleri ve vatandaşlara da eşlik ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan ve "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilen Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyecek.

Özcan, daha önce yaptığı açıklamada yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık'tan vazgeçmesi halinde iptal olacağını söylemişti.