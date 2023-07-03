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Tanju Özcan 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü'ne başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 14:26, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 17:33
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Tanju Özcan 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü'ne başladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeriyle Bolu Anıtpark'taki Atatürk anıtına gelen Özcan'ı çok sayıda vatandaş karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Özcan, CHP Genel Merkezi'ne yapacağı yürüyüşü Atatürk anıtı önünden başlatmak istediğini söyledi.

Sözlerine Atatürk'ten özür dileyerek başlayan Özcan, "Atam, maalesef kurduğun Cumhuriyet'e, koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık. Ben bundan dolayı tüm içtenliğimle senden özür diliyorum." dedi.

- "İstiyorlar ki CHP, Atatürkçü gömleğini çıkartsın"

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin başarısız insanlar tarafından yönetildiğini savunan Özcan, şöyle devam etti:

"Hatta gaflet içindeki CHP yönetimi, partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçulara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor hatta benim gibi Atatürkçüleri, samimi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle, yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki CHP, Atatürkçü gömleğini çıkartsın. İşte tam da ben de bu sebeplerle sizin huzurunuzdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne az sonra yürümeye başlayacağım."

- "Yürüyüşümü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için yapıyorum"

Özcan, yürüyüşünü hakkı yenen partinin emekçileri için yaptığını vurgulayarak, "Yürüyüşümü, başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için yapıyorum. Bu yürüyüşü, partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleştiriyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem de devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum." diye konuştu.

Değişim ateşini Bolu'dan yaktığını dile getiren Özcan, "Bu cesur adımları kendi geleceğim için değil, Cumhuriyetimizin geleceği, gençlerimizin, nesillerimizin geleceği için yapıyorum. Gücümü haktan alıyorum, halktan alıyorum ve ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyorum." dedi.

Özcan, konuşmasının ardından kravatını ve ceketini çıkartarak 10 gün sürecek yürüyüşüne başladı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinden D-100 kara yoluna çıkan Özcan'a çok sayıda Bolulu eşlik etti.

Faik Öztrak: Tanju Bey yürümekle vakit kaybetmesin Bolu'nun sorunlarını çözsün

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