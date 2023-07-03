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Ankara'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, önce kendisini aldattığından şüphelendiği eşini öldürdü, ardından intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 14:52, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 14:53
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Ankara'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Alınan bilgiye göre Akif Ünal (81), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı (45) Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde silahla öldürdü. Akif Ünal daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Döndü Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Akif Ünal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı Ünal'ın, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

- Mahalle sakinleri olaya tanık oldu

Mahalle sakinlerinden Naime Çoban, olay anında balkonda çamaşır astığını belirterek, "İçeri girmeden 4 el ateş geldi. Baktım kadın yerde yatıyordu. Adam da biraz canlıydı. Kadın hemen öldü." dedi.

Ali Ayelan da "Çöp dökmeye gidip geldikten sonra tabanca sesi geldi. Baktım ki kadın yerde yatıyor. 3 defa kadına ateş etti, ondan sonra da kendine ateş etti." ifadesini kullandı.

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