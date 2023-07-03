RTÜK'ten internet tabanlı platformlarda yayın yapanlara uyarı

Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
3 Ay Ertelemeli %1.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli %1.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Kabine toplandı: Öncelikli gündem 'memur maaş zamları'
Kabine toplandı: Öncelikli gündem 'memur maaş zamları'
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Bakanlıktan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununa dair açıklama
Bakanlıktan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununa dair açıklama
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
Bilimde değil makam aracında yarışıyorlar
Bilimde değil makam aracında yarışıyorlar
Fransa'daki olaylarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Fransa'daki olaylarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Dana hissesine girip salam almışlardı: İki kişi tutuklandı
Dana hissesine girip salam almışlardı: İki kişi tutuklandı
Maseratili polis eşinin 'Bakanlık onaylı çay' yalanı
Maseratili polis eşinin 'Bakanlık onaylı çay' yalanı
Diyanet-Sen'den din görevlileri için 'ramazan ikramiyesi' talebi
Diyanet-Sen'den din görevlileri için 'ramazan ikramiyesi' talebi
İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?
Esnafın göze Mecliste: Emeklilikte prim gün sayısı düşürülecek mi?
Ekmeğe zam geldi! Tüm Türkiye'de bu fiyattan satılacak
Ekmeğe zam geldi! Tüm Türkiye'de bu fiyattan satılacak
Sitelerdeki aidat soygununa Bakanlık el koydu
Sitelerdeki aidat soygununa Bakanlık el koydu
Bayram bitti, işe devam: Hükümeti yoğun bir tempo bekliyor
Bayram bitti, işe devam: Hükümeti yoğun bir tempo bekliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

RTÜK'ten internet tabanlı platformlarda yayın yapanlara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlali yapıldığı belirtilerek, yapıcı uyarılara riayet edilmemesi halinde en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 16:05, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 16:05
Yazdır
RTÜK'ten internet tabanlı platformlarda yayın yapanlara uyarı

Kuruldan yapılan açıklamada, RTÜK'ün Türkiye'deki radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini düzenleyip denetlediği, radyo ile televizyonların lisans, frekans ve benzeri işlemlerini kanuni olarak düzenlediği, yayın içeriklerinin de denetiminden sorumlu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada RTÜK'ün, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında içerik denetimlerine hız verdiği, izleme uzmanlarınca bahse konu platform yayınlarının dikkatle takip ettiği vurgulandı.

Son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikayet alındığı, bu platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, gerekli hallerde "en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği" belirtildi.

RTÜK'ün kırmızı çizgilerinin sıralandığı açıklamada, milli güvenlikten taviz vermeyen Kurul'un yayınlarda terör ve terör propagandası ile, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine asla müsaade etmeyeceği kaydedildi.

Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurul'un yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yaptığı, milli ve manevi değerler gözetilerek, aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlı olduğu, geleceği tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez.

Yönetim gereği 'açık kapı' iletişim politikasını yürüten RTÜK, elindeki yaptırım gücünü kullanmayı son çare olarak görmektedir. Muhataplarıyla önce diyalog yolunu tercih eden Üst Kurul'umuz, olası sorunların çözümünü karşılıklı anlayış çerçevesinde yerine getirmektedir. Ancak, iyi niyetli çabalarımızın dikkate alınmaması veya yapıcı uyarılarımıza riayet edilmemesi durumunda ise RTÜK en ağır müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber