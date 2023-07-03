Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı

ABD'li finans ajansı Bloomberg, kamu bankalarının TL'deki değer kaybını önlemek için döviz satışlarına yeniden başladığını belirtti. Hesaplara göre bugün yaklaşık 1 milyar dolar satıldı.

Kerim Karakaya ve Aslı Kandemir imzalı habere göre, Türkiye'nin devlet bankaları bugün liradaki düşüşün derinleşmesiyle birlikte döviz piyasasına yeniden girdi.

Bloomberg'e konuşan ve ismini açıklamayan kaynaklar, Dolar/TL'nin 26,07 geçmesini engellemek için devlet bankalarının öğlene kadar yaklaşık 1 milyar dolar sattığını söyledi.

Kamu bankaları ise döviz piyasasına müdahale edip etmedikleri hakkında yorum yapmadı.

MÜDAHALELER KESİLMİŞTİ

Yeni ekonomi yönetimi, dolar satışlarının durdurulmasından ve para biriminin değerini piyasanın belirlemesine izin verilmesinden yana olduğunun sinyalini vermişti.

Ayrıca rezervlere bakıldığında bir süredir döviz piyasasına dönük müdahalelerin durduğu hesaplanmıştı.

TL'nin değerini savunmak için Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kullanmayı bırakmasıyla birlikte net uluslararası rezervler 23 Haziran haftasında 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük artışını gerçekleştirmişti.

TL SERT DEĞER KAYBETTİ

Merkez Bankası'nın müdahaleleri bırakmasıyla birlikte rezervler artış trendine girerken TL ise eşzamanlı olarak sert değer kaybı yaşanmaya başlamıştı.

TL bu dönemde büyük bölümü seçim sonrası olmak üzere bu yıl yüzde 28'in üzerinde değer kaybı yaşadı.

Faiz kararından bugüne TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Dolar/TL bu adımların ardından zirve seviyeleri olan 26,1 seviyesinin hemen altında seyretti.