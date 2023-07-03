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Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), refinansman veya farklı bir isim altında kredinin faiz/kar payı oranında artış yapılmasının yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 17:48, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 17:49
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Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor

TCMB'nin, menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında gerçekleştirdiği değişikliklere ilişkin bankalara gönderilen yazıda, bankaların, yıllık hesap dönemini takip eden yılın başından itibaren firmaların net ihracatçılık durumlarına ilişkin hesaplamalarını bir önceki yıla ilişkin ihracat ve ithalat tutarlarını kullanarak tespit edeceği belirtildi.

Yazıda, "Bu durumda firmaların ihracat ve ithalat tutarlarına bir önceki yıl dahil edilir ve eski ihracat ve ithalat tutarlarından üçüncü yıla ait olanlar dikkate alınmaz. Firma tarafından talep edilmesi halinde içinde bulunulan mali yıla ait ihracat ve ithalat tutarları hesaplamaya dahil edilebilir. Bu durumda eski ihracat ve ithalat tutarlarından üçüncü mali yıla ait olanlar dikkate alınmaz. Bankalarca en geç her yıl dördüncü ayın son iş gününe kadar firmaların net ihracatçılık durumuna ilişkin hesaplamaları güncellenir. Bu tarihten sonra yapılacak kredi başvurularında güncel net ihracatçılık bilgileri esas alınır. Firmanın talebi üzerine 3 ayda bir defa firmanın net ihracatçı durumu bankaca yeniden tespit edilebilir." denildi.

Yapılan değişiklikle bankaların bilançolarında yüzde 60 olarak uygulanan TL dönüşüm oranı sınırının yüzde 57'ye indirildiği, yüzde 60 ila yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli maddesinin talimattan çıkarıldığı aktarılan yazıda, menkul kıymet tesis oranının, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanının yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli olarak uygulanacağı bildirildi.

Yazıda, "Bu fıkrada yer alan artırımlı ve indirimli oranlar, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve bir önceki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır." ifadesi kullanıldı.

"Refinansman veya farklı bir isim altında kredinin faiz/kar payı oranında artış yapılması yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilir. İlave kredi kullandırımı olmaksızın ve kredinin vadesi ötelenmeden sadece faiz/kar payı oranında indirim yapılıyorsa yeni kredi olarak değerlendirilmez" ibaresinin çıkarıldığı talimattan savunma sanayi firmalarının, "savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini teşvik etmek üzere Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği üyesi olduklarını gösterir" belgeyi aracı bankaya ibraz etmeleri gerektiğine dair ifade de kaldırıldı.

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