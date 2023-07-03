Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu
Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 18:08, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 18:10
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.