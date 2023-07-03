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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesini verdiği 600 işçi alımı sonrası Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ilk etapta 300 işçiyi Ağustos ayı itibariyle şirket bünyesine dahil edeceğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 18:57, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 18:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta 300 mavi yaka personel alınacağı açıklandı. Alımların, etap etap gerçekleşeceği süreçte yıl sonuna kadar 600 personel şirkette iş başı yapmış olacak.

Ağustos ayı itibariyle Elektrik, Makina ve Genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşecek.

Şirket bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz günü itibariyle İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü'ne yapılacağı ve adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği belirtildi.

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