Tarlasını ilaçlarken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Bayar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden ailesi Bayar'ı kendi imkanlarıyla Alaçam Devlet Hastanesine götürdü.

Yukarıelma Mahallesi'nde ikamet eden Tarık Bayar (48) tarlada ilaçlama yaptığı sırasında fenalaştı.

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